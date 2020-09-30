Tuzlaspor-Bursaspor maçını hakem Turgut Doman yönetecek

Bursaspor’un deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçını Eskişehir bölgesinden hakem Turgut Doman yönetecek.
TFF 1. Lig’de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te oynanacak TuzlasporBursaspor maçında Eskişehir bölgesi hakemi Turgut Doman görev yapacak. Doman’ın yardımcıları Seyfettin Ünal ve Suat Güz. Bursaspor ligde ilk 3 haftada 3 puan toplarken, Tuzlaspor’un 7 puanı bulunuyor.
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