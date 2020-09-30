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Devrilen kamyonun altında kalan sürücü öldü

DHA

Devrilen kamyonun altında kalan sürücü öldü


Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´da, sürücü Mustafa Anbarcı´nın (50) direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon devrildi. Kazada camdan fırlayan Anbarcı, aracının altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Balıkesir kara yolu Yenikaraağaç mevkisinde meydana geldi. Mustafa Anbarcı´nın direksiyon kontrolünü kaybettiği 11 AB 894 plakalı tıbbi malzeme yüklü kamyon devrildi. Kazada camdan fırlayan Anbarcı, sürüklenen kamyonun altında kaldı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Anbarcı´nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Anbarcı´nın cansız bedeni, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-09-30 13:09:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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