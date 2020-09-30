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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır

İHA

Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır

Bu yıl ilk kez öğrenci alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 5 Ekim’den sonra hibrit eğitime başlıyor. Üniversite yöneticileri ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Görükle Kampüsü’nde yapılması hedeflenen Diş Hekimliği Fakültesi binası için hazırlanan mimari projeyi değerlendirmek maksadıyla bir araya geldi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, dekanlık yöneticileri ve fakülte projesini hazırlayan Gazioğlu Endüstriyel İnşaat firmasının yetkilileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’nın ve Güney Marmara’nın uzun yıllardır özlemini çektiği diş hekimliği fakültesi eksikliğinin nihayet giderilmiş olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Yürütülen çalışmaların ardından fakültenin yüz yüze eğitim şeklinde 5 Ekim’den sonra hibrit olarak açılacağı bilgisini veren Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Göreve geldiğimizde ilk ele aldığımız konulardan birisi olan diş hekimliği fakültesinin açılmasıydı. Allah’a şükürler olsun ki bunu başardık. 5 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitim şeklinde fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacak. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile afiliye bir çalışma içerisinde olacağız. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz burada eğitimlerini sürdürecek. Bizim asıl hayâlimiz Görükle Kampusu içerisinde bir fakülte binasına sahip olmak. Bu amaçla 1,5 aylık yoğun bir çalışma temposu ile örnek olacak bir fakülte binası projesi hazırladık. Bugün Vekilimiz Sayın Dr. Mustafa Esgin’in de katılımı ile bir ön bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz. Emeği ve desteği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ise BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin 20202021 eğitim öğretim dönemine 60 öğrenci ile başladığına işaret etti. Proje hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vekil Mustafa Esgin, “Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binası projesi üniversitemizin en güzel ve değerli yerinde yapılması düşünülmüş. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş hastanesi, eğitim merkezi ve Arge merkezinin aynı binada olması yeni bir açılımdır. Projede Arge merkezinin bulunması diş hekimliği alanında tıbbi cihaz ve ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesinde üniversite sanayi işbirliği açısından önemli bir adım olacaktır. Tamamlandığında inşallah Bursa’mıza özel bir projeyi daha kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Katılanlara bina projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam da 2019 yılı Nisan ayında başlayan fakülte açılma sürecinin 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasından dolayı sevinçli olduklarını belirtti. 5 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan beyaz önlük giyme törenine 55 öğrencinin katılacağını açıklayan Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam; “Biz dekanlık olarak tüm eğitim planlamalarımızı tamamladık. Yönergelerimizi hazırladık. Çalışma şablonumuzu ortaya koyduk. Ancak asli hedefimiz bir an önce kendi fakültemizde eğitimlere devam edebilmektir. Bu sebeple de Bursa’nın önde gelen firmalarından Gazioğlu Endüstriyel İnşaat yetkilileri ile yoğun bir mesai sürecine girdik. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve hastaların konforunu göz önüne alarak özel bir proje hazırladık. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
Proje çalışmasını bedelsiz olarak yürüten Gazioğlu Endüstriyel İnşaat firması yetkilileri çalışma detayları hakkında davetlileri bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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