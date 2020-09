Bursa’da ulaşımda tedbirli dönem

Bursa'da şehir için toplu ulaşımda yeni tedbirler devreye sokuldu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık teşhisi konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık teşhisi konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 11.09.2020 tarih 14810 ve14811 sayılı genelgeleri,11.09.2020 tarih 123 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ve Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hükümleri doğrultusunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı maksatlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapılmasını müteakip herhangi bir riski bulunmayanların (teşhisli veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmeleri mümkündür. Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanması önem arz etmektedir. Bu maksatla,

1. Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına,

2. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an evvel başlanılmasına,

3. Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınmasına,

4. Covid19 teşhisi konulmuş ya da temaslı olması sebebiyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (eİçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) valilik/kaymakamlıkla paylaşılmasına,

Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak HES uygulaması ile şehir içi toplu ulaşım sistemleri arasında gerekli entegrasyonların bir an evvel sağlanmasına yönelik gerekli kararların âcilen alınması ve uygulamanın yukarıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir” denildi.

