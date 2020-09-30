Osmangazi’den Azerbaycan’a bayraklı destek

Osmangazi Belediyesi, Azerbaycan’a destek vermek maksadıyla hizmet binasına Azerbaycan bayrağı astı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ermenistan’ın saldırılarına karşı kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduklarının mesajını verdi.

Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim bölgelerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatıp, bazı yerleşim birimlerini işgâlden kurtardı. Osmangazi Belediyesi, Ermenistan’ın saldırıları karşısında Azerbaycan’ın başlattığı operasyonlara destek olmak ve kardeş Azerî halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için hizmet binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk milletinin her zaman Azerbaycan’ın yanında yer alacağını ifade ederek, “Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Sonuna kadar da biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ermenistan’ın, kardeş ülke Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kalbimiz, Azerî kardeşlerimizle birlikte atıyor. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza âcil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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