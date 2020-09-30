Bursa'da, servis minibüsünün kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, yolun karşısına geçmek isteyen kadına servis minibüsünün çarptığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadın, araç trafiğinin yolun olduğu caddede, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun ortasına gelen kadına, hızla gelen servis minibüsü çarptı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minübüsün çarpması sonucu ayakları yerden kesilen kadın yaklaşık 2 metre savruldu. Minibüs şoförü kazanın ardından dururken, yere düşen kadın ise kısa süre sonra ayağa kalkıp, kazanın şoku ile ileri ve geri yürümeye çalıştı. Ardından çevredekiler kadını sakinleştirip polis ve sağlık ekibine haber verdi.

İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ve durumu iyi olduğu gözlenen kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-09-30 19:51:03



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