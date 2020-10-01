Bursa’nın tek çizgi romancısını korona virüs vurdu

Bursa’nın tek çizgi roman dükkânı Çizman da pandemi süreci ve kurdaki yükselişten etkilendi.

Pirinç Han’da Çizman adlı dükkânında 18 yıldır çizgi roman satan Levent Ertuğrul, 7’den 70’e çizgi roman tutkunlarını ağırlıyor. Teknolojiye rağmen hâlâ meraklılarına Türkçe ve orijinal dillerde çizgi romanlar temin eden Ertuğrul’u pandemi süreci olumsuz etkiledi. Yeni kitapların basılmaması, yurt dışından nakliyelerin olmaması ve dolar kurunun yükselmesi Çizman’ı zora soksa da, sosyal medya üzerinden yaptığı satışlarla işlerini yürütmeye devam ediyor.

Bursa’da sadece çizgi roman satan tek dükkan olan Çizman'ın sahibi Levent Ertuğrul, “Dönemin değişen ekonomik şartlarında internet satışı olanlar biraz daha fazla iş yaptı, ama sadece dükkândan satış yapanların işleri bu süreçte düştü. Ben bu dönemde sosyal medyadan şehir dışına, şehir içine ürünler gönderdim. Çünkü öyle bir kampanya yapmıştık. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Biz de kargo yoluyla evlere teslimat yapmaya çalıştık. Böyle idare ettik bu dönemi. Bu dönemde yeni kitap çıkmadığı için sirkülasyon olmadı. Eskilerden satıyorsun. Yine karnımızı doyuracak kadar iş yaptık. Kitabın basılmaması bizleri etkiledi” dedi.

“Pandeminin ilk aylarında bende dükkanımı yarı zamanlı açtım. Çarşı, hanlar, kafeler, her yer kapalıydı. İnsanlar o dönemde evlerde oturdu” diyen Levent Ertuğrul, “Baştan işlerde hızlanma oldu, ama ekonomik belirsizlik olduğu için insanlar ilk önce hobilerinden vazgeçtiler. Satışlarımızın yükselmesi gereken bir dönemde yükseldi diyemem. Çizgi romanlar çok ucuz değiller. Onun için işlerimiz azaldı. Salgın sürecinde ana dağıtıcı bayiler de kitapları dağıtamadı. Yeni kitaplar çıkmadı. Okuyucularımız bunun şuurunda olan insanlardı. Çıkacak sayılar çıkmadı. Bekleyenler sabırsızlandı. Bazı seriler iptal edildi. Yayıncılar da durdurdular. Onlar açısından da bir belirsizlik vardı. Bizim yaş sınırımız 14 ila 65 yaş arası, küçük yaşlardaki arkadaşlar gelemiyor. Bazı müşterilerimiz hastalıktan dolayı çarşıya çıkmak istemiyor. Onlarla ortak noktada buluşup çizgi romanlarını teslim ediyoruz. Şehir dışından gelen insanlar Bursa’ya geldiklerinde bana uğruyordu, onlar da bu süreçte gelemediler. Bu anlamda kayıplar var. Kitaplar yeni yeni basılmaya başladı. Yeniden bir hareketlenme var. Kitaplarımız yurtdışından te'lifli olduğu için hepsi dolara endeksli. Dolar yükseldikçe fiyatlar artıyor. Fiyatlar yükselince satışlarda kısmen düşüş oluyor. Bunların dengelenmesi gerekiyor. Zamanla bunlar dengelenirse insanlar rahat rahat çizgi romana ulaşabilir” diye konuştu.

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