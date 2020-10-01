Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması

Bursaspor Kulübü, yapılan Covid19 PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, her maç öncesi yapılan Covid19 PCR test neticelerini açıkladı. Haftalar önce bir futbolcusunda pozitif çıkan daha sonra bu yönde tedbirlerini artıran Bursaspor Kulübü, bu hafta da kötü haber vermedi.

Yeşil beyazlılar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve bütün testler negatif çıkmıştır.”

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