Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama



Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA´da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y., S.S., H.K., M.G., C.Ş. ve S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 260 gram metamfetamin, 365 gram bonzai, 310 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. A.Y., S.S. ve H.K., çıkarıldığı mahkemece `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklanırken, M.G., S.S. ve C.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-10-01 12:53:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.