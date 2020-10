Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu

Karacabey Belediyespor Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, Bursa’nın beyaz incisi Uludağ'ın zirvesinde ok uçurdu.

Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü üyeleri Uludağ’ın zirvesine tırmandı. Kulüp sporcuları ve antrenörünün iştirakiyle dağcı Mehmet Özgenlik rehberliğinde gerekli izinler ve güzergâh bilgisi yetkili yerlere bildirilerek, zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde oteller bölgesinden başlayan yürüyüşte saat 12.00’de zirveye ulaşıldı. Zirvede yapılan konuşma ve ok uçurma faaliyetinden sonra zirve defteri imzalandı.

Mehmet Kemal Baltacı yaptığı açıklamada, katılan sporcularla beraber zirvede ok uçurmanın çok keyifli olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.