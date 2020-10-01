Büyükşehir’den öğrencilere hijyen seti

Koronavirüs salgını sürecinde ertelenen yüz yüze eğitimin başladığı hafta öğrencilere kestane şekeri dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencilere hijyen ve eğitim setlerini ulaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bu zor süreçte eğitime ciddi destekler verdiğini belirtti.

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları için geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitim başlamıştı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen okullarda kestane şekeri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu hafta da yıkanabilir maske, kolonya, dezenfekte mendil ve okul gereçlerinin yer aldığı hijyen ve eğitim setini minik öğrencilere ulaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 1. Murat İlkokulu’nda ziyaret ederek, miniklerle sohbet etti. Başkan Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte öğrencilere hijyen ve eğitim setlerini dağıttı.

Bu sene mahzun ve buruk bir şekilde okulların kısmi olarak açıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür A.Ş. tarafından hazırlanan hijyen setlerini dağıtmak için 1. Murat İlkokulu’nu ziyaret ettiklerini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin ciddi destekler verdiğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Okulların tamir ve tadilatlarından yapımına kadar birçok noktada destek oluyoruz. Uzaktan eğitimin ön plana çıktığı bu dönemde ise wifi desteği veriyoruz. Yeni wifi noktaları oluştururken, millet kıraathanelerinden ve kütüphanelerden öğrencilerimizin daha fazla yararlanmasını sağlıyoruz. Tablet ve televizyon desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı veriyoruz. Bu zor ortamda eğitim ve öğretim sisteminin devam etmesi de gerekiyor. İnşallah sürecin bir ân önce aşılmasını temenni ediyorum. Okullarımızın çocuklarla cıvıl cıvıl olmasını arzuluyoruz” dedi.

Okulların hijyen, sosyal mesafe ve temizlik konusunda çok dikkatli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, öğrencilerin rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde derslerini yapabilmeleri için öğretmenlerin büyük gayretle eğitim verdiğini söyledi. Velilerden ‘çocuklarını okula gönderme noktasında’ rahat olmalarını isteyen Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ve Yıldırım belediyeleri okulların dezenfekte edilmesi ve hazırlanması için ciddi katkı veriyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bu zor sürecin bir önce aşılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Çalışmalar sürüyor”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, bütün dünyayı Covid19 salgınının tehdit ettiğini, bununla mücadelenin de sürdüğünü belirtti. Diğer taraftan sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamın da sürdüğünün altını çizen Dündar, “Bizler de vatandaşı uyarma adına korunmanın yolları, maske, sosyal mesafe ve temizlik noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tedbirleri aldığımız zaman bu illetten inşallah kurtulacağız. Dikkatli olmaya devam etmeliyiz. İnşallah bir an önce bu salgından tüm insanlık kurtulmuş olur” şeklinde konuştu.

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