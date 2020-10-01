Yılmaz gönüllere dokunuyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sesine kulak vermek için âile ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sonkaya ve Şişman âilelerinin kapılarını çaldı. İlk durağı Yavuzselim Mahallesi’nde ikamet eden, kas hastası 17 yaşındaki Muhammed ve 15 yaşındaki Burak Sonkaya kardeşler olan Başkan Yılmaz, âile fertleriyle uzun süre sohbet etti. Âile sakinleri de evlerinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duydukları Başkan Yılmaz’a kendilerine vakit ayırıp dertlerini dinlediği için teşekkür etti.

Engelli evlatlarını fedakârca yetiştiren anne ve babaları tebrik eden Oktay Yılmaz, “Aile içerisinde annebabaların engelli evlatlarıyla birbirine olan bağlılıkları bize, hayata yeniden sımsıkı sarılmamız, mutlu olmamız için ne kadar fazla sebep olduğu gösteriyor. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Kendilerini evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet ediyor, özel günlerinde yanlarında bulunarak yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. Bizlerin şehrül emîn, yani şehrin idarecisi olarak engelleri kaldırmak gibi sorumluluklarımız var. Bu noktada sizler için yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Rabbim sizlere hayırlı, uzun ömürler versin” diye konuştu.

Başkan Yılmaz’ın sonraki durağı ise 74 yaşındaki Hayrettin ile 68 yaşındaki Güler Şişman çifti oldu. Karşılarında Başkan Oktay Yılmaz’ı gören Şişman çifti mutluluklarını gizleyemezken, kendilerini unutmayan başkana teşekkür etti. Şişman âilesi ile yakından ilgilenerek onların dertlerini dinleyen Oktay Yılmaz, güler yüzlü ve sıcak misafirperverliklerinden dolayı Şişman çiftine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.