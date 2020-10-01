Avrupa’nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, İstanbul Ataşehir şubesine özel bir kampanya gerçekleştirerek mobil uygulama üzerinden verilecek ilk siparişte kaymaklı ekmek kadayıfını ücretsiz olarak gönderecek.

23 yıl önce İznik’te 4 masalı restorandan bugün Avrupa’nın en büyük köftecisi ünvanını elinde bulunduran Köfteci Yusuf, Türkiye’nin birçok noktasında 141 Şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor. 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Köfteci Yusuf, ekonomik fiyatlı ürünlerini müşterileri ile buluşturuyor. Ayrıca birçok şube içerisinde yer alan Hesaplı Kasap’tan dileyen müşteriler tüm et ürünlerine güvenle ulaşıyor.

Günlük kasaptan bile daha taze

Burger, köfte ekmek, döner ekmek yanında içecekle birlikte çok ekonomik bir fiyatla tüketiciye ulaştıklarını anlatan Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, “Konseptimiz ekonomik. İçeceği yanında ücretsiz verdiğimiz self servis modelimiz büyüyor. Taze burger yapıyoruz. Diğer uluslararası firmalar gibi donuk değil. Dana kuzu etinden karışık lezzetli burger tüketiciyle buluşuyor. Köftemiz ve dönerimizin kalitesini tüm Türkiye duydu. Biz günlük bir kasaptan bile daha tazeyiz. Köfteci Yusuf’un en güçlü yanı taze ürün satmaktır. Biz burada şubelerdeki satışa göre ürün üretiyoruz. Kendimiz hiç aracı kullanmıyoruz, kendi dükkanlarımıza kendi çiftliğimizde hayvan besliyoruz. Türkiye’nin en büyük besicileriyle belirlediğimiz ırklarda belirlediğimiz yemle hayvanlar besliyoruz. Yemine dikkat ettiğimiz çiftliklerdeki yaşamsal süreçlerini izlediğimiz geriye dönük takip ettiğimiz hayvanları tedarik ediyoruz. Daha sonra bunu belirli standartlarda helal kesimde anlaşmalı mezbahalar da kesim yaptırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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