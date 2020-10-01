Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köfteci Yusuf'tan İstanbul Ataşehir'e özel kampanya

İHA

Köfteci Yusuf'tan İstanbul Ataşehir'e özel kampanya

Avrupa’nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, İstanbul Ataşehir şubesine özel bir kampanya gerçekleştirerek mobil uygulama üzerinden verilecek ilk siparişte kaymaklı ekmek kadayıfını ücretsiz olarak gönderecek.
23 yıl önce İznik’te 4 masalı restorandan bugün Avrupa’nın en büyük köftecisi ünvanını elinde bulunduran Köfteci Yusuf, Türkiye’nin birçok noktasında 141 Şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor. 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Köfteci Yusuf, ekonomik fiyatlı ürünlerini müşterileri ile buluşturuyor. Ayrıca birçok şube içerisinde yer alan Hesaplı Kasap’tan dileyen müşteriler tüm et ürünlerine güvenle ulaşıyor.
Günlük kasaptan bile daha taze
Burger, köfte ekmek, döner ekmek yanında içecekle birlikte çok ekonomik bir fiyatla tüketiciye ulaştıklarını anlatan Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, “Konseptimiz ekonomik. İçeceği yanında ücretsiz verdiğimiz self servis modelimiz büyüyor. Taze burger yapıyoruz. Diğer uluslararası firmalar gibi donuk değil. Dana kuzu etinden karışık lezzetli burger tüketiciyle buluşuyor. Köftemiz ve dönerimizin kalitesini tüm Türkiye duydu. Biz günlük bir kasaptan bile daha tazeyiz. Köfteci Yusuf’un en güçlü yanı taze ürün satmaktır. Biz burada şubelerdeki satışa göre ürün üretiyoruz. Kendimiz hiç aracı kullanmıyoruz, kendi dükkanlarımıza kendi çiftliğimizde hayvan besliyoruz. Türkiye’nin en büyük besicileriyle belirlediğimiz ırklarda belirlediğimiz yemle hayvanlar besliyoruz. Yemine dikkat ettiğimiz çiftliklerdeki yaşamsal süreçlerini izlediğimiz geriye dönük takip ettiğimiz hayvanları tedarik ediyoruz. Daha sonra bunu belirli standartlarda helal kesimde anlaşmalı mezbahalar da kesim yaptırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiyede 306. yıl gururu
YEREL HABERLER İtfaiyede 306. yıl gururu
Yılmaz gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Yılmaz gönüllere dokunuyor
Büyükşehir’den öğrencilere hijyen seti
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrencilere hijyen seti
Bursaspor taraftarı takımına moral verdi
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı takımına moral verdi
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu
Bursaspor taktik idman yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor taktik idman yaptı
BEBKA toplantısı Bursa’da yapıldı
YEREL HABERLER BEBKA toplantısı Bursa’da yapıldı
Trans birey ve arkadaşları önce gasbetti, ardından hamama götürüp fuhşa tövbe ettirdi
YEREL HABERLER Trans birey ve arkadaşları önce gasbetti, ardından ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması
Rektör Kılavuz’dan birlik beraberlik mesajı
YEREL HABERLER Rektör Kılavuz’dan birlik beraberlik mesajı
ALPİŞ, Bursa ve Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında
YEREL HABERLER ALPİŞ, Bursa ve Türkiye’nin en büyük şirketleri ...
Çocuğunuzun bayılmasını hafife almayın
YEREL HABERLER Çocuğunuzun bayılmasını hafife almayın
20 bin lirasını ve aracını gasp ettikten sonra hamama götürüp tövbe ettirdiler Travesti ile anlaşan adamı, 20 bin lirası ve aracını gasp ettikten sonra silah zoruyla hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar, sonra da tövbe ettirdiler Biri travesti 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 20 bin lirasını ve aracını gasp ettikten sonra hamama ...
Kiralık araçla kaza yaptı, şoka girdi
YEREL HABERLER Kiralık araçla kaza yaptı, şoka girdi
Başörtülü olduğu için staja kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Başörtülü olduğu için staja kabul edilmediği ...
Başörtülü olduğu için staja kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Başörtülü olduğu için staja kabul edilmediği ...
Âile boyu pedal çeviriyorlar
YEREL HABERLER Âile boyu pedal çeviriyorlar
Trol balıkçıların korkulu rüyası termal kameralı dronlar Bursa'da kaçak trolcülere termal kameralı drone denetimi
YEREL HABERLER Trol balıkçıların korkulu rüyası termal kameralı ...
Bursa’nın tek çizgi romancısını korona virüs vurdu
YEREL HABERLER Bursa’nın tek çizgi romancısını korona virüs vurdu
Bursa'da ölüm böyle teğet geçti İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bursa'da ölüm böyle teğet geçti İnşaat halindeki ...
Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri Ellerinin hamuruyla kebap yapıyorlar
YEREL HABERLER Bursa'nın kebapçı kız kardeşleri Ellerinin hamuruyla ...
Orman yangınının izleri siliniyor Küle dönen 14 hektarlık alandaki ağaçlar kesilerek temizleniyor Kesilen 2 bin ağacın yerine 22 bin fidan dikilecek
YEREL HABERLER Orman yangınının izleri siliniyor Küle dönen 14 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X