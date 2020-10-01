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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytin sezonu öncesi komisyon toplandı

İHA

Zeytin sezonu öncesi komisyon toplandı

Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Bursa, 20202021 sezonu öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Zeytin ve Zeytinyağı Rekolte Tespit Komisyonu, Bursa Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
Mudanya’da yapılan toplantıya; Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, Bursa Ticaret Borsası 2. Meslek Komitesi Başkanı ve Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Mudanya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, Uludağ İhracatçı Birlikleri Teknik Uzmanı Halil Meral, Marmarabirlik Teknik Müdür Yardımcısı Ali Sevinç ve Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il zeytin sorumluları Lütfü Akbaş ile Yunus Emre Aşıkkutlu katıldı.
“Rekolte tahminini hasat dönemi öncesi açıklayacağız”
Komisyon toplantısının açılışında konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, zeytin üretiminin yoğun olduğu bölgelerdeki saha çalışmalarının hızla sürdüğünü kaydetti. Zeytinde hastalık ve zararlılar nedeniyle büyük bir sorun yaşanmadığını ifade eden Doğan, “İklim değişikliğine bağlı olarak son dönemde hava şartlarının sıkça farklılık göstermesi, aşırı yağmur ve dolu yağışları rekolteyi olumsuz etkilemektedir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Gemlik’e bağlı Narlı, Kumla ve Karacaali mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, bu bölgelerde ürün kayıplarına sebep olmuştur” dedi. Şube Müdürü Ömer Doğan, kısa süre içinde tamamlanması beklenen saha çalışmalarının ardından, 20202021 sezonu rekolte tahminini hasat dönemi öncesi açıklayacaklarını sözlerine ekledi.
“Değişen iklim şartları zeytini olumsuz etkiledi”
Bursa Ticaret Borsası 2. Meslek Komitesi Başkanı ve Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Bursa’da zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin, Zeytin ve Zeytinyağı Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından belirleneceğini kaydetti. Değişen iklim koşullarının zeytinin kalitesini etkilediğini ifade eden Yıldız, “Bu yıl maalesef çiçeklenme döneminde yağış etkili oldu. Daha sonrasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ile birlikte yaşanan kuraklık, zeytin ağaçlarına büyük zarar verdiği gibi tanelerin de büyümesini engelledi. Ancak her ne kadar lokal kayıplar olsa da zeytinde bu yılı ‘var’ yılı olarak ön görüyoruz. Dolayısıyla rekoltenin geçen yıla yakın olmasını bekliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından, toplantıda tespit heyeti temsilcilerinin ilçelerde ve zeytin üretimi yapılan köylerde, üreticilerle gerçekleştirdikleri görüşmeler ile zeytinlik alanlarda yaptıkları teknik incelemelerin sonuçları değerlendirildi. Zeytinin, Bursa’nın en önde gelen tarım ürünlerinden biri olduğu vurgulanan toplantıda, rekolte miktarının hava şartlarına bağlı olarak değişeceğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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