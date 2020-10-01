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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına 15 yıl hapis

İHA

Bursa'da askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına 15 yıl hapis

Bursa'da Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven'i (43) tabancasıyla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan jandarma uzman çavuş Aydemir Koluaçık (50), tahrik ve iyi hal indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 13 Kasım 2019'da, Osmangazi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'ndeki Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. Sosin Küçükgüven, okulda görev yapan sevgilisi jandarma uzman çavuş Aydemir Koluaçık'ı ziyarete gitti. Nizamiyeden giriş yapan Küçükgüven ile Koluaçık, okul bahçesinde buluştu. Ancak bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Koluaçık, tabancasını çıkararak, Küçükgüven'e 10 el ateş etti. Sosin Küçükgüven, olay yerinde hayatını kaybetti.
Koluaçık da okuldaki meslektaşlarına teslim oldu. Bahçede yapılan incelemede, boş 10 kovan bulundu. Aydemir Koluaçık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Aydemir Koluaçık’ın yargılanması tamamlandı. Koluaçık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Sosin Küçükgüven'in ablası Samiye Keleşoğlu ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Keleşoğlu, kardeşinin ölümüne neden olan sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.
Sanık avukatı ise Sosin Küçükgüven ile Aydemir Koluaçık arasında geçen telefon konuşmaları ve olay anı tartışma nedeniyle eylemin tahrik altında işlendiğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.Aydemir Koluaçık da mahkemede yaptığı son savunmasında, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Ben arkada gözü yaşlı bir aile bırakmak istemezdim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu sanık Aydemir Koluaçık hakkında verdiği ömür boyu hapse 'tahrik indirimi' uygulayıp, cezayı önce 18 yıla indirdi. Koluaçık'ın duruşmadaki 'iyi hali' de değerlendirilerek, hapis cezası 15 yıla düşürüldü. Sanık Aydemir Koluaçık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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