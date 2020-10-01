Evinde karantinada olması gerekirken, kahvede bulundu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA´da koronavirüs vakası ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan Mustafa B. (65) gittiği kahvahanede arkadaşlarıyla otururken yakalandı. Mustafa B.'ye koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi.
İznik ilçesinde yaşayan Mustafa B.´nin görüştüğü bir akrabasına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Mustafa B. de 'temaslı olması' nedeniyle 14 gün süreyle evinde karantinaya alındı. Ancak Mustafa B., evden çıkıp kahvehaneye gitti. Komşuları da durumu polise bildirdi. İznik Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, halk pazarının karşısında bulunan kahvehaneye gitti. Mustafa B.'yi kahvehanede arkadaşlarıyla otururken buldu.
Evine götürülen Mustafa B.´ye karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Mustafa B.´nin karantina ihlalini tekrar etmesi halinde, kent merkezinde bulunan karantina yurduna yerleştirileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-10-01 16:32:55
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