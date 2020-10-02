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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülkü Ocakları'ndan Azerbaycan'a lazer ışıklı gösteriyle destek

İHA

Ülkü Ocakları'ndan Azerbaycan'a lazer ışıklı gösteriyle destek

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısının ardından başlattığı operasyona Bursa Ülkü Ocakları lazer gösterisiyle destek verdi. MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir Osmangazi Han'ın türbesinde dua edip Azerbaycan bayrağının rengiyle süslenen Tophane'deki tarihi saat kulesinden lazer gösterisini izlediler.
Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını düşmanca ve alçakça olduğunu belirterek, "Bu saldırıları kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yapılan işgalin başından beri Dağlık Karabağ Bölgesinin Azerbaycan Devleti’ne ait olduğunu belirtmiş ve Ermenistan’ın bu topraklardan çekilmesi gerektiğini dile getirmiştir. İki bedende bir can olarak adlandırdığımız Azerbaycan Devletinin Dağlık Karabağ Meselesi'nde Yüce Türk Milleti ve onun 57. alayı olan Ülkü Ocakları olarak duruşumuzu belirtip dün, bugün ve yarın her koşulda yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Karabağ bölgesindeki Ermeni işgalinin bir an önce bitmesi, Karabağ’ın bağımsızlığına kavuşması ve burçlarında şanlı Azerbaycan Bayrağının dalgalanması en büyük arzumuzdur.Liderimiz Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi, yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur."
Sefer Türk'ün zafer Allah’ındır" dedi.
Şehreküstü'deki Ülkü Ocakları binasında lazer gösterisiyle binaya Azerbaycan bayrağı yansıtılırken, ışık gösterisi Tophane'deki saat kulesinden farklı bir şekilde izlendi.

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