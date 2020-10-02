Çocukların sokak sokak gezip, çöp toplama anları kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da, sokakları gezen 8 çocuk, yerlerdeki çöpleri poşetlerde toplayıp, çöp konteynerine attı. Bu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazı Mahallesi´nde, 10 yaşlarında olan 8 çocuk, dün ellerine poşetler alarak, sokakları gezdi. Çocuklar, yerlerde buldukları çöpleri alarak, poşetlere doldurdu. Topladıkları çöpleri konteynere atan çocuklar, mahalledeki sokakları temizledi. Çocukların sokağı temizlediği gören esnaf, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, çocukların, sokakta ellerinde poşetlerle yürüdüğü ve yerlerdeki çöpleri topladığı anlar yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-02 09:56:46
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