Patenle tehlikeli yolculuk

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Bursa'da bir kamyonetin yan camına tutunarak yolculuk yapan patenli genç, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da gecenin geç saatlerinde meydana gelen olayda, patenli genç kız tehlike saçtı. Bayır olan caddeden yukarı çıkmakta güçlük çeken patenli genç, bir kamyonetin yan camına tutunarak çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen genç, caddenin bitiminde ise araçtan ayrıldı.

Genç kızın yapmış olduğu yolculuğa araç sürücüsünün de ortak olması pes dedirtti.

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