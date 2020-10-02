Bursa'da 31,5 kilo bonzai ele geçirildi

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 31,5 kilo bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.Y. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından E.Y.´nin bir araçla dün şehir dışından Bursa´ya geleceği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla E.Y. gözaltına alındı. E.Y.´nin aracında yapılan aramada, 31,5 kilo bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2020-10-02 10:22:23
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