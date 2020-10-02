Padişah türbelerinde Kur’an tilâveti

Geçen ay köklü bir devlet geleneği olan ‘sancak ve saygı nöbeti’nin başlatıldığı Bursa’daki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde, bu kez Topkapı Sarayı’nda olduğu gibi Kur’anı kerim okuma geleneği başlatıldı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki türbesinde uygulanan ‘sancak ve saygı nöbetinin aynısı, geçen ay Bursa'da Osman Gazi'nin türbesinde de başlatılmıştı. Vatandaşlardan büyük beğeni toplayan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sancak ve saygı nöbeti tutan askerlerle beraber, İl Müftülüğü’nün görevlendirdiği 80 müezzin de Osman Gazi türbesinde Kur’anı Kerim okumaya başladı. Saat başı değişimin yapılacağı uygulamada, okunan Kur’anı Kerim Orhan Gazi türbesine de aktarılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur’anı kerim tilâvetinin başlatılması programına Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Müftüsü İzani Turan, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve yetkililer katıldı. Osman Gazi türbesini ziyaret eden protokol, Kur’anı kerim tilâvetini dinledi. Ardından İl Müftüsü İzani Turan tarafından dua edildi. Protokol daha sonra Orhan Gazi türbesine geçerek dua etti.

Ziyaret sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu Bursa’da geçtiğimiz ay ‘saygı ve sancak nöbetine’ start verildiğini hatırlattı. Uygulamanın makama yakışır olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Ekim ayı itibariyle de yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Nöbet saatleri dâhilinde 80 farklı hocamız tarafından Kur'anı Kerim tilaveti yapacaklar. Zaman içerisinde bütün türbelerde yansıtılacaktır. Benzer bir uygulama Topkapı Sarayı'nda da icra ediliyor. Bursa’ya yaraşır bir uygulama oldu. Valimiz başta olmak üzere İl Müftülüğüne ve emeği geçen hocalara teşekkür ediyorum. Ziyaretçilerimiz için de farklı bir ortam oluşturacaktır. Onların daha huzurla ziyaretlerini yapmalarını temin edecektir” dedi.

“Bütün türbelere yaygınlaştırılacak”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, geçtiğimiz ay Osman Gazi türbesinde İl Jandarma Komutanlığı’nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ‘saygı ve sancak nöbeti’ başlatıldığını hatırlatarak, bugün itibariyle de Kur'anı kerim okunmasına start verildiğini dile getirdi. Orhan Gazi türbesine de sistem kurularak sesin aktarılacağını anlatan Canbolat, “İleride diğer Veliyullah’ın da makamlarında, Muradiye’de, 1 Murad kabrinde, Yıldırım Bayezid kabrinde uygulamayı yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İl Müftülüğümüz ve Diyanet İşleri Başkanlığı çok hayırlı bir hizmete vesile oldular” diye konuştu.

İl Müftüsü İzani Turan ise, huzur şehri Bursa’nın manevi iklimine katkı sağlayacak yeni bir uygulamanın başlatıldığını dile getirdi. Turan, “İnşallah huzura huzur katacaktır. Bursa Valiliği’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.