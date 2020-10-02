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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO Başkanı Burkay TÜRSAB heyetini ağırladı

İHA

BTSO Başkanı Burkay TÜRSAB heyetini ağırladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bursa’nın gelişmiş sanayiinin fuar ve kongre turizmi için büyük bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyet Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) idarî hizmet binasında gerçekleşen görüşmede Bursa’nın turizm potansiyeli ve pandemi sonrası turizmin geleceği değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı küresel düzeyde üretim ve ticaret merkezi hâline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana 46 bin BTSO üyesinin tamamına dokunan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, turizmin gelişmesine yönelik de önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.
Yeni nesil fuar organizasyonlarından Ticari Safari’ye, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden HİSER Projesi’ne kadar turizm sektörüne yönelik çok sayıda çalışmaya imza attıklarını anlatan Burkay, “Odamız bünyesinde oluşturduğumuz Turizm Konseyimiz de sektörümüzün gelişimine katkı sunacak önemli projeler gerçekleştiriyor. Bizler sanayisiyle, turizmiyle, tarihi ve kültürüyle Bursa’nın önemli bir dünya şehri olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda Bursa’mızın ekonomisini sırtlayan, kent kimliğimizi oluşturan asırlık sanayi geleneğimizin dünyanın önemli metropollerinde olduğu gibi geliştirilerek korunması ve bütün değerlerimizle bir arada yaşaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. TÜRSAB Başkanımız Sayın Firüz Bağlıkaya ve çok kıymetli sektör temsilcilerimizle de bir araya gelerek faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, pandemiden en çok etkilenen sektörün turizm sektörü olduğunu söyledi. Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB olarak pandemi sonrası dönemi daha iyi değerlendirebilmek için çalışmaya aralıksız şekilde devam ettiklerini belirterek, sektörün tıbbi gelişmelere odaklanmış vaziyette olduğunu ifade etti. Aşı veya ilâç bulunamaması durumunda gelecek yıl turizmde 2019 yılı rakamlarının yakalanmasının zor olduğunu kaydeden Bağlıkaya, “Sektör olarak tıp alanından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Aksi durumda gelecek yıl iç turizm 2020 yılına benzer bir senaryo ile geçecektir. Dışardan gelecek turist anlamında ise bu yıldan biraz daha iyi bir sezon geçirebiliriz” dedi.
Bursa’nın önemli bir sanayi şehri olduğunu ifade eden Firuz Bağlıkaya, kentin İstanbul’un ardından Türkiye’nin en büyük iş hacmine sahip ikinci kenti olduğunu vurguladı. Bağlıkaya, “Bursa sanayisinin yanında aslında hem kültürel varlıklar hem de tarihî açıdan önemli de bir turizm kenti. Şehirde sanayi ile turizmin ortak bir sinerji oluşturabileceğine inanıyoruz. Özellikle fuar ve kongre turizminde Bursa’nın önemli bir potansiyeli var. Bu etkinlikler için şehre gelen ziyaretçiler Bursa’da hem tarih hem kültür hem de gastronomi alanında önemli merkezleri gezme imkanına sahip. Kentin turizm sektöründeki pazarlama faaliyetlerinin bu yönde gerçekleşmesi konusunda BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ile görüştük. Yapacağımız ortak çalışmaları değerlendirdik. Verimli bir ziyaret oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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