Bursa Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet desteği

Korona virüs salgını sebebiyle hiçbir öğrencinin eğitim imkânından uzak kalmasını istemediklerini kaydeden Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB tarafından başlatılan tablet kampanyasına, Bursa TB olarak destek vereceklerini açıkladı.

Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgını sebebiyle okullarda yüzyüze eğitime ara verilmesiyle, eğitim online platformlara taşındı. 2020 2021 eğitim öğretim yılı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, uzaktan eğitim sistemiyle başladı. Ancak maddî imkânsızlıklar sebebiyle evinde bilgisayarı ya da tableti olmayan öğrenciler,EBA’ya erişmekte büyük zorluk yaşıyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesine öncülük eden Bursa Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan tablet kampanyasına destek veriyor.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yarının büyük Türkiye’sini gençlerin inşa edeceğini vurguladı. Bu sebeple Bursa Ticaret Borsası olarak eğitime ve gençlere yönelik her türlü projeye ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Matlı, “Dünyayı etkileyen salgın, Türkiye’de de her alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişikliklere sebep oldu. Milyonlarca öğrencimiz salgın nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalırken, böylesi bir dönemde hiçbir öğrencimiz,en temel hakkı olan eğitimden mahrum kalmamalı” dedi.

Salgın sürecinde evinde bilgisayar ve tablet bulunmayan öğrencilerin, derslerinden geri kalmamalarını istediklerini söyleyen Başkan Özer Matlı, “Geleceğimiz olan gençlerimiz için ne yapsak azdır. Her biri ayrı bir cevher olan çocuklarımız hayallerinin peşinden koşsun, hedefledikleri mesleklere emin adımlarla ilerlesin istiyoruz. Bu sebeple, çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan tablet desteği kampanyasına Bursa Ticaret Borsası olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Özer Matlı, tablet yardımında bulunmak isteyen hayırseverlerin, toplu satın almanın vermiş olduğu fiyat avantajından yararlanmak için Bursa Ticaret Borsası ile irtibata geçmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.