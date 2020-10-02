BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı

İHA

BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde ilk korona aşı yapıldı. Kan Merkezi doktorarından Tufan Kumaş'a gönüllü olarak aşı yapıldı.
Korona virüs aşı çalışmalarına Bursa Uludağ Üniversitesi de katıldı. Uludağ Üniversitesi Kan Merkezi doktorlarından Tufan Kumaş, gönüllü olarak Bursa'daki ilk aşıyı oldu. Aşının yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Halis Akalın, "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hem dünyayı hem de Türkiye’yi ciddi bir şekilde etkileyen korona virüsüne karşı aşı çalışmasının ilk etabını başlatıyoruz. İlk etap sağlık çalışanları tarafından gönüllü olarak gerçekleştiriliyor. Bu aşı ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlayan aşı çalışmasının bir parçasıdır. Biz de bir başka merkez olarak bu aşı çalışmasına başlıyoruz. Aşı inaktif bir aşıdır. Virüsün verosel dediğimiz özel hücrelerde üretilerek daha sonra inaktif edilmesiyle elde edilen bir aşıdır” dedi.
Uludağ Üniversitesi olarak hedefleri açıklayan Prof. Dr. Halis Akalın, “İlk etapta sağlıklı gönüllü olan sağlık çalışanlarında yapılacak. 1 ay sonra topluma açacağız. Bazı kriterleri karşılamasını gerekiyor. Hedef aslında bu aşının yaklaşık olarak 10 bin dozun üzerinde Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde güvenlik ve etkinlik verisi zaten sağlanmıştır. Güvenli ve etkili bir aşıdır. Bu faz 3 aşıdır. Biz burada bu aşının kişileri koruyup korumadığına bakacağız. Toplam olarak 20’nin üzerinde merkez var. Bizde ikinci olarak bu aşıyı yapmış olduk. İlk etapta tüm merkezlerde bin 300 kişi hedefleniyor. 650 aşı, 650’de plasabo dediğimiz aşıya çok benzeyen bir ambalaj ama içinde aşı olmayan ürün kullanılacak. 28 gün sonraki verilerimizde güvenlik açısından bir sorun tespit edilmediğinde, aşıyı topluma açacağız. Türkiye’de de 13 bin kişinin aşı olması hedefleniyor” dedi.
Enfeksiyon Bölümü Uz. Dr. Uğur Önal ise "Tarama testlerini başarıyla geçen sağlık çalışanlarına biz bu aşıyı uygulayacağız. Daha önce korona virüs teşhisi konulmamış olması gerekiyor. Ona yönelik bütün testleri yapıyoruz. Bağışıklık yetmezliği durumunun olmaması, her hangi bir kronik hastalığının olmaması, ilaç kullanımının olmaması ve 18 ile 59 yaş arasında olması gerekiyor" diye konuştu.
Gönüllü olarak aşının kendisine vurulmasını kabul eden Kan Merkezi Doktor Tufan Kumaş, "Öncü olmak bize düşerdi. Bu aşının gerek bizim için gerekse dünya için önemini hepimiz biliyoruz. Çok sayıda aşı çalışması var. Bu da onlardan bir tanesidir. Kendi adıma güvenli bulduğum için böyle bir çalışmaya katılmanın öncü olarak yararlı olacağını düşündüm. Bu çalışmayı burayı getiren herkese teşekkür ediyorum. Aşı olmam ile olmamam arasında şu anda bir fark hissetmiyorum. Daha önce de bir çok aşı oldum. Herkesin bildiği kızamık, grip gibi bir aşıdır. Ondan dolayı endişe edilecek bir risk taşımıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’un kadro değeri 4,5 yılda 600 milyon TL düştü
YEREL HABERLER Bursaspor’un kadro değeri 4,5 yılda 600 milyon TL ...
Bursa'da, 3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Hasköy Göleti kurudu
YEREL HABERLER Bursa'da, 3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını ...
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
YEREL HABERLER Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına ...
Bursa Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet desteği
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet ...
BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
YEREL HABERLER BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
BTSO Başkanı Burkay TÜRSAB heyetini ağırladı
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay TÜRSAB heyetini ağırladı
Padişah türbelerinde Kur’an tilâveti
YEREL HABERLER Padişah türbelerinde Kur’an tilâveti
Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
Bursaspor’un rakibi Tuzlaspor
YEREL HABERLER Bursaspor’un rakibi Tuzlaspor
Osmangazi'de kaçağa geçit yok
YEREL HABERLER Osmangazi'de kaçağa geçit yok
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
YEREL HABERLER Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı ...
Bursa'da 31,5 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 31,5 kilo bonzai ele geçirildi
Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Patenle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Patenle tehlikeli yolculuk
Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 kilo ...
Çocukların sokak sokak gezip, çöp toplama anları kamerada
YEREL HABERLER Çocukların sokak sokak gezip, çöp toplama anları ...
Azeri hasta Bursa’da böbrek nakli ile şifa buldu
YEREL HABERLER Azeri hasta Bursa’da böbrek nakli ile şifa buldu
Meme kanserine pembe maske ile dikkat çektiler
YEREL HABERLER Meme kanserine pembe maske ile dikkat çektiler
Alkol komasına giren adam ekiplere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkol komasına giren adam ekiplere zor anlar yaşattı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı Zeytinyağı diye millete trans ve tohum yağı yediriyorlar Bursa’da 5 firmanın 8 ürününde tağşiş olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER O firmanın ürünlerinde at eti çıktı Zeytinyağı diye ...
Asker uğurlamasından şok eden görüntüler
YEREL HABERLER Asker uğurlamasından şok eden görüntüler
Ülkü Ocakları'ndan Azerbaycan'a lazer ışıklı gösteriyle destek
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları'ndan Azerbaycan'a lazer ışıklı ...
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar Yemeği beğenmeyen işçiyi, tazminatsız kovdular
YEREL HABERLER Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar Yemeği ...
Bursa’nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Bursa’nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X