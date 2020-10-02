Bursa’ya 20 bin kitaplık Millet Kütüphanesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’ya 20 bin kitaplık Millet Kütüphanesi

İHA

Bursa’ya 20 bin kitaplık Millet Kütüphanesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Altıparmak’taki Millet Bahçesi içerisinde 1700 metrekare alan üzerine kurulan Millet Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hizmete açıldı. 500 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanede 20 bin basılı kitabın bulunduğunu, 22 bin kitaplık earşiv ile 30 bilgisayarlık EBA Destek Merkezi’nin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Başkan Aktaş, “Burası, 09:0018:00 saatleri arasında hizmet verecek. Salgın dönemi boyunca Pazar günleri kapalı olacak. Sonrasında ise 7/24 kullanılabilecek” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Bursa’ya 42 dönümlük Millet Bahçesi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 dönümlük kapalı alanda oluşturulan Millet Kütüphanesi’ni de Bursalıların hizmetine sundu. Altıparmak’taki Millet Bahçesi içerisinde, idari binaların bulunduğu alanda tesis edilen kütüphanenin açılışı, törenle gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ev sahibi olduğu törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile davetliler katıldı.
Nitelikli bir mekan
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Bursa’ya bir Millet Bahçesi kazandırma çalışmalarına başladıklarını hatırlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle projeyi tamamladıklarını ve bahçenin açılışının Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bursaspor’umuzun şampiyonluk kazandığı, Bursalılar için önemli hatıraları barındıran Atatürk Stadyumu’nun yerinde hayata geçirilen bahçemiz, vatandaşımızın gönlünce eğlenebileceği, dinlenebileceği, nitelikli bir mekân haline geldi. Sosyal alanları, otoparkı, yürüyüş ve koşu yolları yeşil alanları gibi özellikleriyle Bursa’ya yakışan bir yer oldu” diye konuştu.
Pandemi sonrası 7/24 hizmet
Başkan Alinur Aktaş, Millet Bahçesi’nin hemen yanı başındaki kapalı spor salonu ve idari binaların olduğu bölgenin de alana dahil edilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Bahçesi içerisinde yer alan 1700 metrekarelik zemin üzerine konuşlanan, 500 kişilik oturma kapasitesine sahip Millet Kütüphanesi’nin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yapının 20 bin kitap kapasiteli olduğunu, 22 bin kitaplık earşivle birlikte vatandaşlara hizmet vereceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Kütüphanemiz, 09:0018:00 saatleri arasında faaliyette olacak. Şimdilik pazar günleri kapalı olacak. Tabii pandemi sürecinde olduğumuz için böyle. İleride 7/24 açık kalan, uyumayan kütüphane olarak hizmet verecek” şeklinde konuştu.
Bursaspor için anı duvarı
Başkan Alinur Aktaş, Millet Kütüphanesi’nde 30 bilgisayarın yer aldığı bir bölümün de yer aldığını açıkladı. Bilgisayarlı bölümün aynı zamanda EBA Destek Merkezi işlevini göreceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “2 adet okuma salonumuzun bulunduğu kütüphanemizde; mescit, bebek bakım odası ve wc gibi sosyal ihtiyaçlara hitap eden bölümler de var. Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla yararlanabileceği kütüphanemiz, belediyemizin diğer benzer kurumlarıyla entegre şekilde hizmet verecek. Kütüphanemizin içinde ayrıca, Bursaspor anı duvarı da oluşturduk. Burası, pandemi süreci sonrasında, farklı programlar ve etkinliklerin yapıldığı, okuryazar buluşmalarının gerçekleştirildiği, farklı atölyelere ev sahipliği yapan, daha canlı ve yaşayan bir mekan haline gelecek. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı konuşmada, Millet Bahçesi’nin fikri derinliğine inerek, birçok şehirde vücut bulan millet kütüphanelerinin gençlerin sıkça uğradığı sosyal mekanlar haline geldiğini vurguladı. Durumun sevindirici olduğunu kaydeden Canbolat, “Bugün Millet Bahçesi içerisinde yer alan Millet Kütüphanesi de Bursa’mızın yüz akı yerlerinden biri olacaktır, inşallah. Bursalı tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Aktaş’a teşekkür
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da “Yaşadığınız kente ilişkin ne kadar hayalleriniz varsa, hiç kimse sizin önünüzde duramaz” diyerek, yapılan yatırım nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Millet Kütüphanesi’nin hayırlı olması dileğinde bulunan Çavuşoğlu, “Dün hayal bile edilemeyen ne kadar proje varsa, bugün onların hepsini gerçekleştirdik” diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Millet Kütüphanesi’nin geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Millet Bahçesi’nin en önemli unsuru olduğunu ifade etti. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere yatırımda emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, “Milletimizin köklü geleneğini daha ileriye taşımak, her noktada kitapla bağı bulunan gençlerle mümkün olacaktır. Bizler, gençlerimizin işini kolaylaştırmak için bu tür eserleri şehrin her bir bölgesinde yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşallah burası kitap okuyan gençlerle dolacak. Başkan Aktaş’a, gençlere gösterdiği ilgili fazlasıyla bilen biri olarak teşekkür ediyorum. İnşallah, hep birlikte daha iyi eserleri Bursa’mıza kazandıracağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Kütüphanesi’nin iç dizaynında emeği bulunan İç Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nur Gül Arslan’a teşekkür ederek, günün anısına plaket verdi.
Konuşmaların ardından Millet Kütüphanesi’nin açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, açılış sonrası kütüphaneyi gezerek, gençlerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk modası Beyaz Saray’da
YEREL HABERLER Türk modası Beyaz Saray’da
Bursa'da lastik deposu alevlere teslim oldu, evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da lastik deposu alevlere teslim oldu, evlere ...
Karacabey’de pandemi denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Karacabey’de pandemi denetimleri sürüyor
Yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti
Yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması
YEREL HABERLER Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması
Emzirmek Çölyak hastalığından koruyor
YEREL HABERLER Emzirmek Çölyak hastalığından koruyor
Bursaspor’da hazırlıklar tamam
YEREL HABERLER Bursaspor’da hazırlıklar tamam
BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
YEREL HABERLER BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
Bursaspor’un kadro değeri 4,5 yılda 600 milyon TL düştü
YEREL HABERLER Bursaspor’un kadro değeri 4,5 yılda 600 milyon TL ...
Bursa'da, 3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Hasköy Göleti kurudu
YEREL HABERLER Bursa'da, 3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını ...
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
YEREL HABERLER Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına ...
Bursa Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet desteği
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet ...
BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
YEREL HABERLER BUÜ Hastanesi'nde 1 personele Covid-19 aşısı yapıldı
BTSO Başkanı Burkay TÜRSAB heyetini ağırladı
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay TÜRSAB heyetini ağırladı
Padişah türbelerinde Kur’an tilâveti
YEREL HABERLER Padişah türbelerinde Kur’an tilâveti
Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
Bursaspor’un rakibi Tuzlaspor
YEREL HABERLER Bursaspor’un rakibi Tuzlaspor
Osmangazi'de kaçağa geçit yok
YEREL HABERLER Osmangazi'de kaçağa geçit yok
Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor
YEREL HABERLER Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı ...
Bursa'da 31,5 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 31,5 kilo bonzai ele geçirildi
Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi
Patenle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Patenle tehlikeli yolculuk

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X