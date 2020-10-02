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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de 400 bin kişiye hitap edecek nüfus şefliği

İHA

Osmangazi Belediyesi tarafından Emek bölgesinde Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü için inşa edilen ek hizmet binası, hizmete başladı. Yaklaşık 400 bin kişiye hizmet verecek olan Emek Nüfus Şefliği'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eşinin ve kendisinin ehliyetlerini yeni sisteme göre kimlik kartlarına yükletti.

Osmangazi’de 400 bin kişiye hitap edecek nüfus şefliği

Osmangazi Belediyesi tarafından Emek bölgesinde Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü için inşa edilen ek hizmet binası, hizmete başladı. Yaklaşık 400 bin kişiye hizmet verecek olan Emek Nüfus Şefliği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eşinin ve kendisinin ehliyetlerini yeni sisteme göre kimlik kartlarına yükletti.
Osmangazi Belediyesi, her geçen yıl artan nüfus dolayısıyla Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yaşanan yoğunluğu hafifletmek adına Emek’te Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü için ek hizmet binası inşa etti. Yaklaşık 170 metrekare alan üzerine inşa edilen Emek Nüfus Şefliği, vatandaşlara daha ferah ve konforlu bir ortamda hizmet sunmak adına kapılarını açtı. Pasaport ve ehliyet işlemlerinin de yapılacağı Emek Nüfus Şefliği’ni eşi Sevginar Dündar ile birlikte ziyaret eden Başkan Dündar, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşın kamudan daha iyi hizmet alabilmesi adına bu çalışmayı yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, eşi Sevginar Dündar ile birlikte ilk işlem yapanlardan oldu. Eşinin ve kendisinin ehliyetlerini yeni hayata geçirilen sistem kapsamında kimlik kartlarını yükletti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Nüfus Şefliği’nin bölgedeki 11 mahallede yaşayan yaklaşık 400 bin kişiye hizmet vereceğini ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğümüz için inşa ettiğimiz ek hizmet binası, bugün itibari ile hizmete açıldı. Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nin bahçesinde inşa ettiğimiz Emek Nüfus Şefliği ile vatandaşlarımızın ayağına hizmeti getirmiş olduk. Vatandaşlarımız ulaşım sıkıntısı yaşamadan işlemlerini yapmış olacaklar. Ayrıca Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün merkez binasındaki yoğunluğu da hafifletmiş olduk. İlk hizmet günü olması dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ben de ilk hizmet günü vesilesiyle eşimin ve kendimin ehliyetini yeni sistem doğrultusunda kimlik kartıma yüklettim” dedi.
Bölgedeki mahalle muhtarları da çok güzel bir hizmete kavuştuklarını ifade ederek, Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.

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