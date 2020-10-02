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Belediye başkanı, dereye moloz atan kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi

DHA

Belediye başkanı, dereye moloz atan kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi


Muammer İRTEM/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kaçak moloz döken Mehmet K.'ye (42) sosyal medyadan tepki gösterdi. Başkan Taban yaptığı paylaşımda, "4 çuval attınız. 153'ü arasaydınız 20 liraya gelip alabilirdik. Şimdi bu hareket size 12.000 liraya mal olacak. Tercih sizin" dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesaplarından Mahmudiye Mahallesi´nde Mehmet K. tarafından Bedre Deresi´ne 4 çuval moloz atılma anına dair görüntü paylaştı. Görüntülerde; bir kişinin hafif ticari aracıyla dere kenarına geldiği ve bagajdan aldığı 4 çuval molozu dere kenarına attığı görüldü.
'BELEDİYEYİ ARASAYDIN 20 LİRAYA ALIRDIK'
Başkan Taban ise kaçak moloz döken kişiye sosyal medyadan paylaşım yaparak, tepki gösterdi. Başkan Taban yaptığı paylaşımda, 4 çuval attınız. 153'ü arasaydınız 20 liraya gelip alabilirdik. Şimdi bu hareket size 12.000 liraya mal olacak. Tercih sizin" dedi.
12 BİN 133 LİRA CEZA UYGULANMASI BEKLENİYOR
Salı günü gerçekleştirilecek olan İnegöl Belediyesi Meclis Toplantısı´nda, moloz dökerek çevre kirliliğine sebep olan kişiye 'İnşaat molozları dökerek çevre kirliliğine sebebiyet vermekten dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi' gereğince 12 bin 133 lira ceza uygulanması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Muammer İRTEM
2020-10-02 19:21:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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