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(Özel) Bursa’da pandemi sürecinde 7 bin 105 kişi gözaltına alınırken, bin 869 kişi tutuklandı Faili meçhul 56 cinayet aydınlatıldı, farklı suçlardan aranan bin 56 kişi yakalandı Kayıp bin 647 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi Fuhuş suçundan 83 şüpheli gözaltına alındı Maske takmayan 102 bin 893 kişiye toplam 94 milyon 927 bin, sosyal mesafe kuralına uymayan 500 kişiye 3 milyon 673 bin 711 lira cezaî müeyyide uygulandı

İHA

(Özel) Bursa’da pandemi sürecinde 7 bin 105 kişi gözaltına alınırken, bin 869 kişi tutuklandı Faili meçhul 56 cinayet aydınlatıldı, farklı suçlardan aranan bin 56 kişi yakalandı Kayıp bin 647 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi Fuhuş suçundan 83 şüpheli gözaltına alındı Maske takmayan 102 bin 893 kişiye toplam 94 milyon 927 bin, sosyal mesafe kuralına uymayan 500 kişiye 3 milyon 673 bin 711 lira cezaî müeyyide uygulandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 aylık pandemi süresinde yapılan çalışmalar ve denetimler sonucunda toplam 7 bin 105 kişi gözaltına alınırken, bin 869 kişi tutuklandı. Faili meçhul 56 cinayet aydınlatılarak 166 kişi gözaltına alındı. Farklı suçlardan aranan bin 56 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan bin 647 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuş suçundan 83 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri pandemi sürecinde gece gündüz çalışarak 7 bin 105 kişiyi gözaltına alarak bin 869 kişinin tutuklanmasını sağladı. Maske takmayan 102 bin 893 kişiye toplam 94 milyon 927 bin, sosyal mesafe kuralına uymayan 500 kişiye 3 milyon 673 bin 711 lira cezaî müyyide uygulandı.
Bursa’da 9 aylık sürede işlenen 56 cinayet aydınlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri toplam 5 bine yakın güvenlik kamerasını ve delilleri inceledi. 56 cinayet çözülerek 166 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 76 kişi tutuklandı. İşlenen cinayetlerde kullanılan suç aleti, ruhsatsız 37 tabanca, 14 av tüfeği, 33 kesici ve delici alete de el konuldu.
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bir çoğu kovalamaca sonucu, bir çoğu yapılan operasyonlar sonucu, gerçekleşen 76 gasp olayında 200 kişi gözaltına alınırken, 182 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların suç sırasında kullandığı 5 tabanca, 28 kesici ve delici suç aletine de el konuldu.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleşen 481 hırsızlık olayıyla alakalı 497 kişi gözaltına alınırken, 185 kişi tutuklandı. Yaşanan 11 kapkaç olayında 16 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi tutuklandı. 125 yankesicilik ve dolandırıcılık olayında 569 kişi gözaltına alınırken, 318 kişi tutuklandı. İşlenen suçlarda kullanılan toplam 2 bine yakın ekipman ve teçhizat, 7 silah ve 45 kesici delici suç aletine el konuldu.
Fuhuş ve cinsellik suçu işleyen 83 kişi gözaltına alınırken, 40 kişi tutuklandı
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetim ve operasyonlar sonucunda umuma açık bin 1324 iş yeri denetlendi, 708 iş yerine cezai işlem uygulandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 145 ikamet kapatılarak mühürlendi. 58 adet cinsel taciz ve fuhşa zorlama ve yer temini olayında 83 şüpheli gözaltına alınırken, mahkemeye çıkarılan 40 kişi tutuklandı. 181 iş yerine yapılan baskın ve denetimler sonucu kumar oynatıp yer temini eden 181 ve sosyal mesafe maske kuralına uymayan ve kumar oynayan 540 kişiye cezaî müeyyide uygulandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 789 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan bin 647 kişi ise Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak ailelerine ve bağlı oldukları kurumlara teslim edildi.
Yunus ve Güven Timleri tarafından bin 922 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, ruhsatsız 417 silah ele geçirildi
Mahalle, sokak ve caddelerde vatandaşların arasında görev yapan ve bir çok suçlunun yakalanması ve suçun önlenmesinde öncülük eden Yunus ve Güven Timleri tarafından 9 ay zarfında bin 65 aranan şahıs, yağma ve hırsızlık olayında suç üstü 160 kişi, uyuşturucu madde kullanma ve satışından 635 kişi, ruhsatsız silah ve kesici delici alet taşıyan 350 ve evden ve iş yerinden hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve üzerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 417 silah, tüfek ve kesici delici alet bulundu.
Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şüphelilerin araç ve üzerinde yapılan aramalarda ise 4 kilo 288 gram esrar, 4 kilo 520 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddelerden toplam 3 kilo 256 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 650 polis ekibi 4 ayda çok sayıda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, 2 bin 117 berber, kuaför, güzellik merkezi, 19 alışveriş merkezi, 5 bin 303 ticari taksi, 100 taksi durağı, 130 pazar yeri ve sosyete pazarı, 8 bin 799 şehiriçi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 2 bin 547 kahvehane ve kıraathane, 55 hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, 2 bin 321 lokanta, restoran, kafe, 148 spor merkezi, 159 sahil bantları, park, piknik ve mesire alanları, 160 konaklama tesisi, 587 çay bahçesi, 211 dernek lokali, 570 nikah ve düğün salonu, 427 internet kafe, 7 sinema ve tiyatro salonu, 13 lunapark ve tematik park, 63 ganyan bayiini denetledi.
Denetlemeler sonucunda 2 berber, kuaför ve güzellik merkezi ve alışveriş merkezine 3 bin 183 lira, 5 ticari taksiye 2 bin 48 lira, 10 pazar yeri ve sosyete pazarı esnafına 27 bin lira, 6 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracına 16 bin 433 lira, 1 kahvehane ve kıraathanede bulunan 63 kişiye 78 bin 972 lira, 1 lokanta, restoran ve kafede bulunan 32 kişiye 29 bin 280 lira, sahil bantları, park, piknik ve mesire alanlarında bulunan 143 kişiye 128 bin 700 ve 3 nikâh ve düğün salonunda bulunan 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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