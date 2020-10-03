Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in koronavirüs testi pozitif çıktı



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulunan Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış öncesinde tedbir amaçlı Bursa´da yaptırdığım Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-10-03 09:59:57



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