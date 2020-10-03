Domuz avında kazara arkadaşını vurarak, öldürdü

Osman SAK/ORHANELİ(Bursa), (DHA)BURSA´da S.A. (16), birlikte gittiği domuz avında çalıların arasına saklanan arkadaşı Oğuzhan Ateş´i (15) kazara av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, gece yarısı Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi´nde meydana geldi. S.A., arkadaşı Oğuzhan Ateş ile domuz avı için ormanlık alana gitti. 2 arkadaş, farklı noktalardaki çalıların arasına saklanarak, beklemeye başladı. İddiaya göre S.A., çalılıklardan gelen sesi domuz sesi zannederek, av tüfeğini ateşledi. Ardından ateş ettiği noktaya giden S.A., Oğuzhan Ateş´i kanlar içinde vurdu. Kazara arkadaşını vurduğunu anlayan S.A.´nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Oğuzhan Ateş´in hayatını kaybettiğini belirledi. S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ateş´in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK
2020-10-03 13:12:08
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