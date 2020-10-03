Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)-BURSA´da seyir halindeki otomobil, bilinmeyen neden alev alıp, yandı. Yükselen dumanların kentin pek çok noktasından görüldüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı´nda yaşandı. Şehir merkezi yönüne giden otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobili yol kenarına çeken adı öğrenilemeyen sürücü, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili sardı. Yükselen dumanlar ise kentin bir çok noktasından görüldü. Yangın gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-10-03 13:44:55
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