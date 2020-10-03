Alper Karaman, Karacabey Belediyespor'da



Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Esenler Erokspor´dan orta saha oyuncusu Alper Karaman´ı transfer etti.

Karacabey Belediyespor, Alper Karaman ile 1 senelik sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Alper Karaman genç ve istikbal vadeden bir oyuncu. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi. 23 yaşındaki Alper Karaman, Eyüpspor ve Erokspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Erokspor´da oynayan Karaman, çıktığı 32 müsabakada 4 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-10-03 15:21:52



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