Ceviz toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düşüp, yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde Recep Poyraz (56), ağaçtaki cevizi toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düşerek, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi'nde yaşandı. Recep Poyraz, ağaçtaki cevizi toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Poyraz, yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-03 15:54:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.