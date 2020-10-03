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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da Özer Hurmacı sakatlandı

İHA

Bursaspor’da Özer Hurmacı sakatlandı

– Bursaspor’un Tuzlaspor’la oynadığı maçta iyi performans ortaya koyan Özer Hurmacı, 38’inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
TFF 1. Lig’in 4. haftasında oynanan TuzlasporBursaspor maçında yeşilbeyazlı takımın tecrübeli ismi Özer Hurmacı sakatlık yaşadı. İlk yarıyı 31 önde kapatan Bursaspor’da muhteşem bir asist yapan ve sahanın en iyi isimleri arasında yer alan Özer, 38’inci dakikada yerini Ozan İsmail Koç’a bıraktı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığının ciddi olup olmadığı maç sonunda yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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