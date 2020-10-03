Başkan Dündar: “Millete hizmetten bizi kimse durduramaz”

AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’nın kalbi Osmangazi, tarihinin en büyük değişim ve gelişimine tanıklık ediyor” dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in katılımıyla gerçekleşen kongrede AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez yeniden göreve seçildi. Büyük bir coşku içinde geçen kongrede Osmangazi Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaların yer aldığı kısa film gösteriminin ardından kürsüye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçmişin en güzel şehrini geleceğin en güzel şehri yapmak için tam 11 yıldır yılmadan çalıştıklarını belirtti. Başkan Dündar, “Ben ve çalışma arkadaşlarım konuşmaktan çok çalışmayı seviyoruz. Yaptığımız hizmetlerin konuşulmasını istiyoruz. Geride bıraktığımız 11 yıl da hizmet dolu geçti” ifadelerini kullandı.

Osmangazi’nin Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olduğunun altını çizen Dündar, “Bizler ne kadar büyük ve güçlü bir belediye olduğumuzu pandemi sürecinde bir kez daha ortaya koyduk. Sözde dünya devi batı ülkeleri ve yerel yönetimleri hazırlıksız yakalandıkları korona salgını karşısında çaresiz kalırken, bizler bu bela karşısında büyük bir başarı hikayesi yazdık; yazmayı da sürdürüyoruz. Covid19 önlemlerinin başladığı 13 Mart tarihi itibarıyla seferberlik ilan ettik, çalışma arkadaşlarımın inanılmaz özveri ve gayretleri ile 24 saat çalışma uygulamasına geçtik” dedi.

Korona salgını ile mücadele ederken hizmetleri de aksatmadıklarını anlatan Dündar, “Evet, bizim sorumluluğumuz büyük. Çünkü, bu kadim şehre ve bu aziz millete hizmet etmek büyük bir ayrıcalık ve mutluluk olduğu gibi aynı zamanda da ağır bir sorumluluk da demek. Çünkü, Osmangazi her şeyin en güzelini hak ediyor. Onun için değerli dostlar, heyecanımız da sorumluluğumuz da büyük. Üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalıştık. Ve bugün tarih; Bursa’nın kalbi Osmangazi’de tarihinin en büyük değişim ve gelişimine tanıklık ediyor” diye konuştu.

Kongrelerin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Dündar, “Kongremiz hayırlı olsun. Bugüne kadar hizmet etmiş tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni seçileceklere de şimdiden başarılar diliyorum. Bizler, mevzu bahis vatansa, mevzu bahis aziz millete hizmetse durmayı bilmiyoruz. Dünya lideri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde beraber yürüdüğümüz bu yolda çok badireler atlattık. Peki durduk mu? Hayır. Bizi kimse durdurabildi mi? Hayır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da içeriden ve dışarıdan fark etmez hiçbir engel bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Durmak yok, yola devam” dedi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde Başkan Dündar, oyunu kullandı.

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