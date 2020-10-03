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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bizim asıl problemimiz muhalefetin milli olmaması

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bizim asıl problemimiz muhalefetin milli olmaması


Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bursa´da AK Parti Osmangazi 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Kandemir, "Bizim en büyük sorunumuz milli bir muhalefetin olmamasıdır. Biz, gönlü çok geniş bir siyasi hareketiz. Kollarımızı alabildiğimize genişleteceğiz" dedi.
AK Parti Osmangazi Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi´nde yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Osman Mestan, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık ve partililer katıldı. Kongrede divan başkanı olarak Muhammet Balta seçildi. Kongrede ilçe başkanlığı için tek aday ise Ufuk Çömez oldu.
'İNANDIĞIMIZ YOLDA YÜRÜYECEĞİZ'
Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bugün dünyanın dikkat kesildiği dünyayı meşgul eden pek çok sorun ülkemizin çevresinde cereyan ediyor. Bir asır önce yeni bir dünya inşa edilirken bu ülkeyi dışlayanlar şimdi Türkiye'nin de işin içinde olmasını eğer bir şey inşa edilecekse Türkiye'nin baş aktör olması gerektiğini görüyorlar. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun hakkın hukukun yanında durmaya devam edeceğiz. Bize çok iş düşüyor. 2023 seçimleri kolay bir seçim değil. Biz dün hasım olanların ne kadar kolay hasım olduğunu olabildiğini son yerel seçimde gördük. Cumhur ittifakı olarak el ele verdik ve bu milletin bize çizdiği istikamete gayret gösterdik, mücadele ettik. Şimdi görüyoruz ki önümüzde 2023'e giden yolda olmadık ittifaklarla karşılaşmak da mümkün. O zaman iş bize düşer. O zaman gece gündüz mücadele edeceğiz. Bizler ömürlerini uyku halinde geçirenlerden, tepki vermemeyi, rahatı hikmet zannedenlerden değiliz. Zaten esas meselemiz de bu" dedi.
'MUHALEFET YERLİ VE MİLLİ DEĞİL'
Muhalefetin politikalarını eleştiren Kandemir, "Bizde öyle bir muhalefet var ki öyle bir ana muhalefet var ki maalesef ömrü uyku halinde geçirenlerden de değil bunlar, uyku taklidi yapanlardan. Ne zaman bir sıkıntı yaşasa bu millet, ne zaman dara düşse, ne zaman yüreği sıkışsa, dikkat edin bunların tavırlarına yok olurlar ortadan. Ne zaman coşsak ne zaman başarsak, ne zaman mutlu olsak milletçe dikkat edin bunlara dudak ucuyla sevinirler. Bizim esas meselemiz yerli ve milli bir muhalefetin olmamasıdır. Ama milletimiz bunları görüyor. CHP'ye oy vermiş ya da karşımızdaki ittifakın diğer partilerine oy vermiş vatandaşlarımızın bizim onlara anlatmamız lazım. Gönlü çok geniş bir siyasi hareketiz biz. Kollarımızı alabildiğimize genişleteceğiz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-10-03 17:37:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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