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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de sanatla dolu günler

İHA

Nilüfer’de sanatla dolu günler

Nilüfer Belediyesi, halkı kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmak için Ekim ayı boyunca salgın tedbirleri altında, arabalı sinemadan sergilere, online atölyelerden sürpriz park konserlerine kadar çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Sanatın ve kültürün nabzının attığı kent Nilüfer’de sonbaharla birlikte halkı sanatla buluşturacak bir dizi etkinlik düzenlenecek. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ekim ayında korona virüs pandemisi nedeniyle yoğun önlemler alarak, bir kısmı çevrimiçi olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.
Bu kapsamda Balat Atatürk Ormanı’nda ilk kez bu yaz başlatılan ve sinemaseverlerden büyük ilgi gören arabalı sinema etkinliği, Ekim ayında da tematik filmlerle devam edecek.1230 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek arabalı sinema etkinliği kapsamında; “Romantik Pazartesi” temasıyla 12 Ekim Pazartesi günü “Karışık Kaset”, 19 Ekim Pazartesi günü “Gönül Yarası”, 26 Ekim Pazartesi günü de “ İkimizin Yerine” isimli filmler ücretsiz olarak izlenime sunulacak.
Korku filmi sevenler için “Korkunç Çarşamba” temasıyla; 14 Ekim Çarşamba günü “Dracula”, 21 Ekim Çarşamba günü “Korku Seansı”, 31 Ekim Cumartesi günü “Halloween” isimli filmler izleyici ile buluşacak. Komedi filmleri ise Cuma günleri gösterime girecek ve “Neşeli Cuma” temasıyla 16 Ekim Cuma günü “Sevimli Canavarlar”, 23 Ekim Cuma günü “Komşum Totoro”, 30 Ekim Cuma günü “Ratatuy” isimli filmler izlenilebilecek. Ekim ayı boyunca film keyfi yaşamak isteyenler davetiyeleri etkinlikten bir gün önce bilet.nilufer.bel.tr adresinden alabilecek.
En özel sergiler Nilüfer’de
Nilüfer Belediyesi sanatseverlere bu dönemde sergi gezme imkanı da sunacak. 7 Ekim Çarşamba günü Mysia Fotoğraf Müzesi’nde Ersin Alok’un ‘Benim Meskenim Dağlardır’ isimli sergisi izlenime açılacak. Sergi 31 Ocak’a kadar açık kalacak.
9 Ekim Cuma günü de “Parla’ Çağdaş Sanatta Neon Sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi Yer altı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin izlenimine açılacak. Sergi 15 Kasım’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.
Ayrıca Misi’de bulunan Edebiyat Müzesi’nde de 23 Ekim Cuma günü “Pul Sergisi” izlenime açılacak.
Güncel sanat atölyeleri
Nilüfer Belediyesi Ekim ayı boyunca çevrimiçi atölyeler de düzenleyerek bu süreçte isteyenlere evlerinden etkinliklere katılma fırsatı sunacak. Bu kapsamda yürütücülüğünü Prof. Dr. Zeynep Sayın’ın yaptığı, ‘İmge: Hastalık, Bağışıklık ve Ölüm’ isimli çevrimiçi etkinlik 11 ve 18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu etkinliğe katılmak isteyenlerin nilufersanat@nilufer.bel.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.
Parklarda sürpriz konserler
Nilüfer Belediyesi pandemi nedeniyle sanat etkinliklerini açık alanlarda yapmaya devam ediyor. Bu amaçla her hafta salı ve perşembe günleri kentin farklı parklarında sürpriz konserler düzenlenecek. Pandemi sürecinde kalabalık kitlelerin toplanmasına neden olmamak için bu organizasyonları önceden duyurmayan Nilüfer Belediyesi, akşamları parklarda oturarak vakit geçiren vatandaşlara sürpriz yaparak mini konserler gerçekleştiriyor. Bu yaz başlatılan uygulama Ekim ayında da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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