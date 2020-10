Covid-19 evcil hayvanları evsiz bıraktı DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Dünya Hayvanlar Günü’nde sokağa bırakılan evcil hayvanların bulunduğu barınağı ziyaret etti DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Hayvana zarar verdiğiniz zaman tamamen mala zarar vermeden yargılanıyor ve ceza alıyorsunuz. Biz bunun ivedilikle değiştirilip hapis cezalarının verilmesini istiyoruz"

Bursa'da korona virüsün hayvanlardan geçtiğini düşünen kişiler tarafından barınaklara bakılan evcil hayvan sayısı her geçen gün artıyor. Her gün 10'dan fazla hayvanın bırakıldığı barınaklar hayırsever vatandaşların yardımlarıyla ayakta durabiliyor.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Yıldırım Belediyesine ait hayvan barınağını ziyaret eden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, hayvanlarla birlikte zaman geçirip barınağın sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Çevikel, barınakta kalan sokak hayvanlarına mama yardımı için iş adamları ile görüşüp sponsor olabileceklerinin müjdesini verdi. Barınakta bulunan sokak köpekleri ile ilgilenen Çevikel, tavşanlar ve atları da sevdi. Hayvan sevmeyenlerin insanları seveceğine inanmadığını belirten Çevikel, "Bugün hayvana zarar veren yarın kadın, çocuğa da zarar verir. Her şeyin başının biz doğa sevgisinden geçtiğine inanıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü bütün dünya açısından önemli bir gün. Yönetim kurulu olarak arkadaşlarımız hayvanlara dikkat çekmek için ziyaretlerde bulunuyor. Çok uzun yıllardır da yardımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. 4 Ekim'de özellikle vermek istediğimiz bir mesaj var ki o da şu; kendi hayvanınıza ya da başka birinin hayvanına ya da sokakta gördüğünüz hayvana zarar verdiğiniz zaman tamamen mala zarar vermeden yargılanıyor ve ceza alıyorsunuz, biz bunun ivedilikle değiştirilip hapis cezalarının verilmesini istiyoruz. Hayvanlar çaresizdir. Siz zarar verirseniz herhangi bir yere şikayette bulunamazlar. Dilsizlerdir. Neticede bu yüzden insanların daha merhametli olmasını, yasaların daha ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" dedi.



Covid19'un hayvanlardan yayıldığına inananlar evcil hayvanlarını sokağa bırakıyor

Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Mehmet Altuntaş ise, "İnsanların bakış açısı özellikle şu son pandemi döneminde değişti. Önce sahiplenilip sonra terk edilen hayvanların sayısı artmaya başladı. Bu viral hastalığın hayvanlardan geldiğine inanan insanların sayısı çoğaldı. Şimdi alerjik durumların dışında özellikle evde kedi bakanlar bu Covid’in kedilerden kaynaklandığını söyleyip terk etmeye başladılar. Biz de bunu yenmeye çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de bir bütçeyle yönetiliyorsunuz ister istemez. Dışarıdaki gönüllüler olmazsa olmazımız bizim. Katkı koyanlar olmazsa olmazımız. Biz onlarla birlikte varız, burada onlarla birlikte bu işi başarıyoruz" diye konuştu.

