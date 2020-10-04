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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, ‘can dostları’ sahiplendirdi

İHA

Başkan Yılmaz, ‘can dostları’ sahiplendirdi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehrin sessiz sakinlerine yüreğini açtı.
Yıldırım Belediyesi, sevimli dostlara şefkat elini uzatmayı ihmal etmiyor. İlçedeki sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve tedavisi için yoğun çalışmalar gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi’nde Başkan Oktay Yılmaz, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde barınma, beslenme ve tedavileri sağlanan can dostlarıyla bir araya geldi. Çocukların hayvan sevgisi ve şefkati ile yetişmesini önemseyen Başkan Yılmaz, ziyarete gelen minik hayvanseverlere merkezi gezdirdi. Yaşamını renklendirecek bir dost edinmek isteyen ilçe sakini Şirin Akdemir’e sevimli bir kedi hediye eden Başkan Yılmaz, hayvanlara mama desteğinde bulunmak için Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne gelen Mesafe Koleji’nin eğitimcileri ile sohbet etti. Başkan Yılmaz, hayvan sevgisi ile kendilerine yaşamlarını renklendirecek bir dost edinen Şirin hanım ve ailesi ile sokak hayvanları için mama desteğinde bulunan Mesafe Koleji eğitimcilerine hassasiyetleri için teşekkür etti.
11 binden fazla canlıya destek
Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesi ile Cumalıkızık’taki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizi ziyaret ettik. Göreve geldiğimizden bu yana 11 binin üzerinde sokak hayvanımızı merkezimizde misafir ederek onları tedavi ettik. Antiparaziter aşı ve kısırlaştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Bine yakın sevimli dostumuzu da sahiplendirdik. Çocuklarımıza hayvanları sevdirmek adına da öğrencilerimizi burada misafir ediyoruz. Bugüne kadar 42 okulun öğrencilerini merkezimizde ağırladık. Özellikle sokak hayvanlarının pandemi sürecinde beslenme noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığına şahit olduk. Sokak hayvanlarının mama ile buluşabilmesi için ilçemizin çeşitli noktalarına beslenme odakları yerleştiriyoruz” dedi.
Çakıl yuvasına kavuştu
Merkezde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın ve hayvanseverlerle bir araya gelerek kendilerine bir can dostu edindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Bugün burada bir güzelliğe de şahitlik ettik. Hayvan barınağımıza ziyarete gelen çocuklarımıza merkezimizi gezdirdik, çalışmalarımızı anlattık. Ayrıca kendilerine bir can dostu edinmeye gelen ailemizle bir araya geldik. Çakıl isimli kedimizi yeni yuvasına kavuşması için Şirin Hanım’a teslim ettik. Buradaki sevimli canlılarımız, hayatlarını renklendirecekleri dostlarını bekliyor. Bu vesile ile satın almak yerinde tüm hemşehrilerimizi merkezimizi ziyaret ederek sevimli dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum” diye konuştu.

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