Otomotiv endüstrisinde, eylülde yılın en yüksek ihracat rakamı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) TÜRKİYE otomotiv endüstrisinde, eylül ayında bu yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotivin eylül ihracatı yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında yeniden ilk sıraya yerleşen otomotiv endüstrisinin toplam ihracattan aldığı pay, yüzde 17,5 oldu. Otomotiv sektöründe, ocakeylül döneminde ise bir önceki seneye kıyasla pandemi nedeniyle yüzde 24 düşüşle 17,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Eylülde gerçekleştirdiğimiz 2,6 milyar dolar ihracatla lider olarak bitirdiğimiz 2019 yılının aylık ortalama ihracatı olan 2,55 milyar dolar seviyesini de geçmeyi başardık. Ürün grubu bazında da tedarik endüstrisinde yüzde 5,5, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında da yüzde 12 artış kaydettik" diye konuştu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATINDA YÜZDE 5,5 ARTIŞ

Eylül ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak, 899 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5,5 artıp 979 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12 artarak 489 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 2 artarak 159 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya´ya ihracatta yüzde 13 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Romanya´ya yüzde 34, İtalya´ya yüzde 25, İspanya´ya yüzde 74 ve Polonya´ya yüzde 19 artış kaydedildi. Slovenya ve Hollanda´ya ise yüzde 14´er ve İran´a da yüzde 66 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa´ya yüzde 14, Birleşik Krallık´a yüzde 35, Polonya´ya yüzde 48, İsrail´e yüzde 53, ABD´ye yüzde 39 ve Mısır´a yüzde 67 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık yine önemli pazarlardan İtalya´ya yüzde 59, İspanya´ya yüzde 46, Almanya´ya yüzde 19, Slovenya´ya yüzde 21 ve Hollanda´ya yüzde 68 düşüş görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise en önemli pazar Birleşik Krallık´a yüzde 99, yine önemli pazarlardan İtalya´ya yüzde 24, Fransa´ya yüzde 54, Belçika´ya yüzde 55 ihracat artışı olurken, Slovenya´ya yüzde 22, Hollanda´ya yüzde 61 ve Almanya´ya da yüzde 59 düşüş oldu. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa´ya yüzde 49, Almanya´ya yüzde 42 ihracat artışı ve Azerbaycan-Nahçıvan´a da yüzde 99 ihracat düşüşü görüldü.

ALMANYA'YA YÜZDE 1 DÜŞÜŞ, FRANSA'YA YÜZDE 20 ARTIŞ

Eylül ayında ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya´ya ihracat yüzde 1 gerileyerek, 334 milyon dolar olurken, Fransa´ya da yüzde 20 artışla 305 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Krallık´a ihracat yüzde 42 artarak 282 milyon dolar olurken, İtalya´ya yüzde 18, İspanya´ya yüzde 21, Slovenya´ya yüzde 23, Hollanda´ya yüzde 51 düşüş, Polonya´ya yüzde 25, Belçika´ya yüzde 15,5 Romanya´ya yüzde 14, İsrail´e yüzde 37, Fas´a yüzde 24 ve Mısır´a yüzde 41 artış oldu.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 1 ARTTI

Eylül ayında ülke grubu bazında Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, yüzde 1 artışla 1 milyar 995 milyon dolar oldu. İhracattan yüzde 76,6 pay alan AB ülkeleri, yine ilk sırada yer aldı. Okyanusya ülkelerine ihracatta da yüzde 63 artış oldu. DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-04 13:58:56



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