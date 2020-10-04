Ceviz ağacından düştü, hastanede öldü

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen Rıza Ayzit (77), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden evine gelen Rıza Ayzit, bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ayzit, ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Ayzit, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ayzit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-04 15:32:30



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