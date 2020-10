Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı Polis çelik kasa hırsızlarını yakalamak için 17 kilometrelik güzergahta 172 ayrı iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi

Bursa'da bir petrol istasyonunun çelik kasasını çalan hırsızlar geceyi geçirmek için kiraladıkları apart dairede yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan hırsızların kaldığı evden yüklü miktarda para, döviz, tabanca ve 2 ayrı araca ait kontak anahtarı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde E.Ü. (23) ve M.F.Ü.'ye (38) ait petrol istasyonuna giren kimliği belirsiz hırsızlar, içerisinde 650 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz, nakit para, 2 adet tabanca, 250 adet tabanca fişeğinin bulunduğu çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin yakınlarında ve çevresinde yapılan güvenlik kamera kayıtları KGYS ve PTS kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, toplamda 17 kilometre boyunca 172 adet iş yerine kamera görüntüsü izleyerek şüpheli şahısların olay yerine geldikleri aracın plakasını tespit etti. Hırsızlık olayına karışan araçtan yola çıkarak hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli şahısların olay gecesi bir apart dairede kaldıklarını belirleyen ekipler, kiralık apart daireye yaptıkları baskında olayı gerçekleştiren F.K. (26), D.E.P. (26), M.G.(23) ve T.K. (24) isimli 4 kişiyi yakaladı. F.K.'nin 20 adet hırsızlık, 9 adet diğer suçlardan, D.E.P.’nın 32 adet hırsızlık 15 adet diğer suçlardan, M.G.’nin 10 adet hırsızlık, 7 adet diğer suçlardan ve T.K.’nın ise 25 adet hırsızlık, 5 adet diğer suçlardan suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Şüpheli şahısların kaldığı apartta yapılan aramada 2 adet tabanca ve 5 adet tabancalara ait fişek 14 bin 900 lira ile 1 adet altın zincir, 20 euro döviz ele geçirildi. 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Osmangazi'de de bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı: 1 tutuklama

Öte yandan, dün Osmangazi ilçesinde Y.B.'ye (22) ait iş yerinden meydana gelen çelik kasa hırsızlığı olayı ile ilgili olarak da araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli gördükleri bir aracın plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler hırsızlığın Y.K. (28) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.K.'nin de 7 adet hırsızlık ve 8 adet diğer suçlardan suç kaydının bulunduğu bildirildi. Y.K.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve müştekiye ait 2 ayrı araca ait kontak anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.

