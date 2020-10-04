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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Yıldırımspor - Siirt İl Özel İdaresi Spor: 3-0

DHA

Bursa Yıldırımspor - Siirt İl Özel İdaresi Spor: 3-0


Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
HAKEMLER: Önder Turgay Demirak (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx), Atakan Tutan (xx)
BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xxx), Emir Akay (xxx), Ramazan Erarslan (xxx), Mahmut Güleç (xxx), Osman Demir (xxx), Muhammet Öz (xxx), Tuğkan Kamışoğlu (xx) (Dk. 85 Batuhan Tunçay ?), Ercan Karaca (xx) (Dk. 67 Muhammet Furkan Keskinoğlu x), Hüseyin Atalay (xx) (Dk. 67 Burak Aydın x), Furkan Fehmi Güneş (xx) (Dk. 77 Mert Türkileri x), Hüseyin Çelik (xx) (Dk. 85 Doğacan Diker xx)
SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR: Ahmet Taş (xx), Faruk Yaldıran (x) (Dk. 90 Ali Kılıç ?), Turgut Delen (x), Resul Timurlenk (x), Bilal Gücüyetmez (x) (Dk. 85 Barış Turan ?), Burhanettin Sever (x) (Dk. 90 Emre Özer ?), Harun Koç (xx), Hamit Kılıç (x) (Dk. 67 Mehmet Ali Tektaş x), Mehmet Aslan (xx), Ömer Nazilli (x), Abdulkadir Özdemir (x) (Dk. 67 Ömer Erel x)
SARI KARTLAR: Ramazan Erarslan, Emir Akay (Bursa Yıldırımspor) Turgut Delen (Siirt İl Özel İdaresi Spor)
GOLLER: Dk. 27, Dk. 41 Hüseyin Çelik, Dk. 90+5 Doğacan Diker (Bursa Yıldırımspor)Misli.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta, üçüncü hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, sahasında ağırladığı Siirt İl Özel İdaresi Spor karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak 3-0 kazandı.
Mücadeleye etkili başlayan Bursa Yıldırımspor, 27´nci dakikada öne geçti. Ceza sahasına doğru gönderilen topu önünde bulan Hüseyin Çelik, kale ağzından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
Siirt İl Özel İdaresi Spor, golden hemen sonra beraberliğe çok yaklaştı. 29´uncu dakikada Burhanettin Sever´in vuruşunda top direkten dönerken, savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
35´inci dakikada Bursa Yıldırımspor bir kez daha gole yaklaştı. Savunmanın arkasına doğru atılan topa hareketlenen Furkan Fehmi Güneş, ceza sahası içerisine girerek sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci topu çelerken savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Bursa Yıldırımspor, 41´inci dakikada farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına atılan topla birlikte ceza sahasına giren Hüseyin Çelik, sol çaprazdan yakın köşeye doğru vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
52´nci dakikadaki konuk ekip atağında savunma arkasına sarkan Harun Koç, topa gelişine sert vururken, kaleci üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.
Maçın son çeyreğinde oyundaki hakimiyetini artıran Bursa Yıldırımspor´da sonucu belirleyen gol 90+5´inci dakikada Doğacan Diker´den geldi. Kullanılan korner sonrası arka direkte hazır bekleyen Doğacan Diker, kafa vuruşunu yaparken, kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-10-04 17:37:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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