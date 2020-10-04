İnegölspor - Sarıyer: 1-1

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa) (DHA)STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Fatih Tokail (xxx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xxx), Uğur Baştaş (xxx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xxx) Gökhan Kurumuş (xx), Metin Yüksel (xxx), Ahmet Hakan Şahin (xxx) (Dk. 70 Fatih Üge xx), Emir Özsoy (xx) (Dk. 78 Selimcan İnci x), Selimcan Temel (xxx), Abdulkadir Kuzey (xx), Caner Solmaz (xxx), Ogün Çalışkan (xxx), Ali Aydemir (xxx) (Dk. 90+ Bilal Yıldırım), Fatih Çiplak (xx)

SARIYER: Ali Türkan (xx), Şaban Özel (xx), Savaş Yılmaz (xx) (Dk. 86 Adem Koçak), Fatih Gül (xx) (Dk. 60 Barış Memiş x), Ömer Bozan (xx) (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım), Okan Deniz (x) (Dk. 60 Bertuğ Kocabaş x), İlyas Çakmak (xxx), Nuri Terliksiz (xxx), Mahmut Bilir (xxx) (Dk. 74 Furkan Yaman x), Mehmet Cansın Çiçek (xx), Oğuz Yıldırım (xx)

SARI KARTLAR: Gökhan Kurumuş, Metin Yüksel (İnegölspor) Şaban Özel, Mahmut Bilir, Bertuğ Özgür Yıldırım, İlyas Çakmak (Sarıyer)

GOLLER: Dk. 30 Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor) Dk 37 Mahmut Bilir (Sarıyer)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.15'inci dakikada gelişin İnegölspor atağında topla buluşan Ahmet´in ceza sahası dışından sert vuruşu kalecide kaldı.

30'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan ortaya kafayla yükselen Abdulkadir´in kafa pasında topla buluşan Ahmet´in vuruşu golü getirdi: 1-0.

37'nci dakikada Sarıyer´in kazandığı köşe atışında Ömer´in ceza sahasına yaptığı ortada Mahmut´un gelişine vuruşu golü getirdi: 1-1.

Müsabakada başka gol olmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdiDHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-04 18:30:58



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