Teknolojik imam dinî bilgileri minareye yansıttı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Sahil Camii imam hatibi Mevlüt Genç’in hazırladığı teknolojik çalışma takdir topluyor.

Gemlik sahilinde gün boyu yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgede yer alan minarenin kaidesine akşam saatlerinde projeksiyon cihazı vasıtasıyla ayeti kerime, hadisi şerif ve fıkıh bilgileri yansıtan imam Mevlüt Genç’in bu çalışması vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Cami cemaatinin haricinde bölgeden geçen gençyaşlı birçok vatandaş minaredeki yazıları görünce önce şaşırıyor, ardından okumaya başlıyor. Yazıları okuyan vatandaşlar, "Camilerde kürsülerden dinlemeye alışık olduğumuz dinî bilgileri cami minaresinde görünce şaşırdık. Teknoloji çağında böyle bir imkan hazırlayan imamımızı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştular.

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