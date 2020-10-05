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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuz Çetinkaya İnegölspor'da

İHA

Oğuz Çetinkaya İnegölspor'da

İnegölspor, 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor’dan defans oyuncusu Oğuz Çetinkaya ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumluları Mustafa Arıcı ile Ali Şahin katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Mustafa Arıcı, “Transferin son saatlerinde bir oyuncumuzu daha kadromuza kattık. Teknik ekibimizin raporları doğrultusunda bugün Afjet Afyonspor’dan defans oyuncusu Oğuz Çetinkaya ile 1 yıllık mukavele imzaladık ve transfer defterimizi kapattık. Lige istediğimiz gibi başlayamadık fakat bundan sonra iyi bir çıkış yakalayıp yavaş yavaş yukarılara doğru çıkarız. Bu mânâda Oğuz kardeşimizin de takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Oğuz kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Oğuz Çetinkaya ise, “İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. Dilerim burada güzel bir sezon geçiririz ve ligi hedeflediğimiz yerlerde bitiririz. Elimden gelen gayreti göstererek takımımın başarısı için mücadele edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşma şahsıma ve İnegölspor’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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