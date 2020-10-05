İnegölspor, Oğuz Çetinkaya ile anlaştı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor´dan defans oyuncusu Oğuz Çetinkaya ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumluları Mustafa Arıcı ile Ali Şahin katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Mustafa Arıcı, şunları söyledi:

"Transferin son saatlerinde bir oyuncumuzu daha kadromuza kattık. Teknik ekibimizin raporları doğrultusunda bugün Afjet Afyonspor´dan defans oyuncusu Oğuz Çetinkaya ile 1 yıllık anlaşma sağladık ve transfer defterimizi kapattık. Lige istediğimiz gibi başlayamadık ama inşallah bundan sonra iyi bir çıkış yakalayıp yavaş yavaş yukarılara doğru çıkarız. Bu manada Oğuz kardeşimizin de takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de Oğuz kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Oğuz Çetinkaya ise, "İnegölspor´a geldiğim için çok mutluyum. İnşallah burada güzel bir sezon geçiririz ve ligi hedeflediğimiz yerlerde bitiririz. Elimden gelen gayreti göstererek takımımın başarısı için mücadele edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşma şahsıma ve İnegölspor´a hayırlı uğurlu olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-05 22:12:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.