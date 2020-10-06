İnegölspor'un genç forveti Hatayspor'a transfer oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)Misli.com 2´nci Lig ekiplerinden İnegölspor´un altyapısından yetişen genç ve başarılı forvet oyuncusu Ahmet Hakan Şahin, transferin son gününde Süper Lig ekiplerinden Hatayspor´a transfer oldu.
İnegölspor´da 3 sezondur A takımda forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Hakan Şahin´in transferi için bir süredir Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile sürdürülen transfer görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Hatayspor'a bonservisi verilen 21 yaşındaki Ahmet Hakan Şahin, sezon sonuna kadar İnegölspor´da kiralık olarak forma giymeye devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-06 10:21:56
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