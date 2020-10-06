Özel ambulans takla attı 2 kişi yaralandı

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Bursa'ya hasta getiren özel ambulans Ankara yolu İnegöl girişinde takla attı. Ambulansın sürücüsü ve yanında bulunan özel sağlık görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesinde özel ambulans hizmeti veren bir şirkete ait ambulans, Bozüyük istikametinden İnegöl İstikametine seyir halinde iken önündeki kamyona arkadan çarpıp takla attı. Ambulansın sürücüsü ve yanında bulunan sağlık görevlisi takla atan ambulansın içerisinde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla ambulanstan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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