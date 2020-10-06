Milli takım arasını kamp yaparak değerlendirecek olan Bursaspor, bu sabah saatlerinde Bolu’ya hareket etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti. Transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile sezona devam edecek olan yeşilbeyazlılarda Teknik Direktör Mustafa Er, kamp çalışmalarını oldukça önemsiyor. Sezon başında takım içinde yaşanan Covid19 problemi sebebiyle kamp çalışmalarını iptal eden ve sadece 1 hazırlık maçı yaparak lige başlayan Bursaspor, bunun sıkıntısını da oldukça yaşadı.
6 gün sürecek olan kamp çalışmalarında 2 hazırlık maçı yapması beklenen Bursaspor, TFF 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor’u konuk edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.